Debatte über Kunstfreiheit

Auf dem Theaterplatz setzten die Beteiligten mit einer Protestaktion ein Zeichen. Rund 100 Menschen demonstrierten, wie die Katholische Nachrichtenagentur schreibt. Das Stück „Ödipus Exzellenz“ sollte die neue Spielzeit eröffnen – mit Beteiligung von Betroffenen. Nach intensiver Recherche und zwei Wochen Proben zog das Theater die Reißleine – offiziell wegen „künstlerischer Differenzen“. Dem widerspricht Regisseur Nolting: Die Bühne müsse Missbrauch und Verdrängung benennen dürfen.

Laut dem Osnabrücker Theater wurde das Stück nicht abgesagt, um dem Thema Missbrauch in der katholischen Kirche auszuweichen. An der Frage, wie ein katholischer Gottesdienst auf der Bühne künstlerisch umgesetzt werden sollte, habe sich ein grundsätzlicher Konflikt entzündet.

