Russland

Protestaktionen bei Abstimmung - Medwedew spricht von Verrätern

In Russland hat es auch am zweiten Tag der Präsidentschaftswahl Protestaktionen gegeben. Wie die Zentrale Wahlkommission in Moskau mitteilte, gossen Gegner von Staatschef Putin Farbe in Wahlurnen, um Stimmzettel unbrauchbar zu machen. Außerdem habe es acht Brandstiftungsversuche in Abstimmungslokalen gegeben. Mehrere Personen wurden festgenommen.