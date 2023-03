Rentenstreit

Protestaktionen in weiten Teilen Frankreichs

In Frankreich sind landesweit neue Streiks und Proteste gegen die umstrittene Rentenreform angelaufen. Nahe Toulouse blockierten Demonstranten eine Autobahn, in Rennes ein Busdepot und in Dünkirchen ein Flüssigerdgas-Terminal. Züge fielen aus, Schulen blieben geschlossen und Müll türmte sich in den Straßen.

23.03.2023