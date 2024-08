Gegner des Massentourismus

Protest gegen Massentourismus in der Nähe von Ballermann 6, einem der Hauptanziehungspunkte deutscher Touristen im Strandgebiet Arenal. (Clara Margais / dpa / Clara Margais)

Rund einhundert Demonstranten besetzten in Palma symbolisch den vor allem bei deutschen Touristen beliebten Strandabschnitt am Ballermann. Sie trugen Plakate mit den Aufschriften "Es reicht" oder "Lasst uns unsere Strände besetzen". Bereits im Mai und Juni waren Tausende in Palma gegen die Auswüchse des Massentourismus auf die Straße gegangen. Beklagt werden die hohen Lebenshaltungskosten, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und Schäden für die Umwelt. Auf Mallorca häuften sich zuletzt tourismusfeindliche Graffitis an Hausfassaden.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.