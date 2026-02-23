Semesterbeginn

Es gibt wieder Proteste an iranischen Universitäten - hier ein Archivbild. (Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/dpa)

Videos in Sozialen Medien zeigten unter anderem eine Demonstration von Studentinnen an der Alsahra-Universität in Teheran. Auch an der renommierten Scharif-Universität und anderen Hochschulen in der Stadt gab es Protestaktionen. Studierende riefen unter anderem "Tod der Islamischen Republik". Am Wochenende war es Medienberichten zufolge teils auch zu Zusammenstößen zwischen Studierenden und Sicherheitskräften gekommen. Mehrere Menschen seien festgenommen worden.

Im Iran hat am Samstag mit gut einem Monat Verzögerung das neue Semester begonnen. Wegen der Massenproteste im Januar hatten zahlreiche Universitäten ihren Betrieb eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.