Der indische Aktivist Sonam Wangchuk befindet sich seit drei Wochen im Hungerstreik. Nun wurde er von der Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert. (IMAGO / ANI News / IMAGO / ANI)

Der stellvertretende Polizeichef von Neu-Delhi erklärte, die Einweisung des 59-jährigen Sonam Wangchuk sei auf ärztlichen Rat und aufgrund einer gerichtlichen Anordnung erfolgt. Dabei sei es zu Zusammenstößen mit Demonstranten gekommen, die versucht hätten, seinen Abtransport zu verhindern.

Wangchuk und seine Mitstreiter fordern seit Wochen den Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan und eine Reform der als ungerecht geltenden Aufnahmeverfahren an den Hochschulen.

Die Jugendprotestbewegung hat sich den Namen "Cockroach Party" gegeben, was übersetzt "Kakerlaken-Partei" bedeutet. Sie entstand vor zwei Monaten als Reaktion auf Äußerungen des Vorsitzenden Richters am Obersten Gerichtshof, der arbeitslose junge Menschen als Kakerlaken bezeichnet hatte.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.