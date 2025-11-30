Die Demonstranten warfen der Führung des Landes Korruption vor und forderten Neuwahlen. Zu dem Protest hatte die oppositionelle konservative Volkspartei aufgerufen. Auslöser war die in dieser Woche verhängte Untersuchungshaft gegen den früheren Verkehrsminister Ábalos. Auch ein früherer Berater der Regierung muss in Untersuchungshaft. Die Anklage wirft beiden Politikern Korruption im Zusammenhang mit dem Kauf von Schutzmasken während der Corona-Pandemie vor.
Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.