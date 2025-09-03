Teilnehmer warfen der Regierung von Ministerpräsident Netanjahu vor, sich nicht um ein Waffenruheabkommen zu bemühen. Angehörige der Hamas-Geiseln, die zu einem "Tag der Störung" aufgerufen hatten, forderten ein Ende des Krieges und Vereinbarungen zur Freilassung der Verschleppten.
Am frühen Morgen brannten laut Medienberichten in der Nähe des Hauses von Ministerpräsident Netanjahu in Jerusalem Mülltonnen; Autos wurden beschädigt. Mehrere Anwohner seien aus den umliegenden Gebäuden evakuiert worden, verletzt wurde niemand.
Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.