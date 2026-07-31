Fußball-Weltmeisterschaften

Gianni Infantinos WM-Pläne stehen in der Kritik (Archivbild) (picture alliance / Kyodo)

Dies sei einstimmig entschieden worden, hieß es in einer Mitteilung. Ein Boykott wurde aber nicht angedroht. Die UEFA hatte zuvor erklärt, es würden keine europäischen Nationalmannschaften an Wettbewerben der FIFA teilnehmen, solange die Vorschläge im Raum stünden. Das nächste FIFA-Turnier ist die U20-WM der Frauen in Polen im September.

Der afrikanische Fußballverband CAF hatte seine Mitglieder dagegen aufgerufen, die Investorenpläne zu prüfen. FIFA-Präsident Infantino will die kommerziellen Rechte an den WM-Turnieren in eine Tochtergesellschaft auslagern und durch private Investoren die Einnahmen steigern.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.