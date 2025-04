Neue Gruppierung

Demo "Gemeinsam für Deutschland" in Weimar (Heiko Rebsch / dpa / Heiko Rebsch)

In vielen Städten gab es Gegendemonstrationen, vereinzelt kam es zu Gewalt. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz, erteilte Platzverweise und nahm eine Reihe von Menschen in Gewahrsam. Das neue Bündnis tritt unter anderem für flächendeckende Grenzkontrollen und ein Ende der finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine ein. An den Veranstaltungen beteiligten sich laut Polizei in mehreren Städten auch Rechtsextreme.

Bereits im Vorfeld hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz gewarnt, dass Extremisten versuchen könnten, die Kundgebungen für sich zu vereinnahmen.

