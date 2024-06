Proteste gegen Massentourismus im spanischen Malaga. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Jesus Merida)

In der Stadt Málaga versammelten sich nach Angaben der Organisatoren 25.000 Menschen, die Zeitung "El País" schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 15.000. Sie beklagten vor allem den Mangel an nicht-touristischem Wohnraum in der südspanischen Stadt.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es bereits auf Mallorca, in Barcelona und auf den Kanaren Proteste gegen die Auswüchse des Tourismus gegeben. Spanien ist das zweitbeliebteste Urlaubsland der Welt. Vergangenes Jahr kamen laut offiziellen Statistiken 85 Millionen ausländische Touristen.

