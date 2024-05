Schon jetzt würden FPÖ-Chef Kickl und seine Parteifreunde klare Ansagen machen, wie sie den ORF "umkrempeln wollen", machen, heißt es in einer Petition, die bisher rund 30.000 Menschen unterzeichnet haben . "Im schlimmsten Fall stutzt sich die FPÖ den ORF so zurecht, dass er nur noch in ihrem Sinne berichtet und keine kritischen Stimmen zulässt."