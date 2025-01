Menschen nehmen an einer Demonstration unter dem Motto "Die Slowakei ist Europa" teil. (Jaroslav Novak / TASR Slovakia / AP /)

Sie warfen ihm Verrat an westlichen Bündnispartnern und dem von Russland angegriffenen Nachbarland Ukraine vor. Kundgebungen gab es in 15 Städten. Allein auf dem Freiheitsplatz in Bratislava versammelten sich nach Schätzung der Organisatoren 15.000 Menschen vor dem Regierungsamt.

Auslöser für die Proteste war, dass Fico sich kurz vor Weihnachten in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin getroffen hatte. Im Parlament hatte Fico heute diese Reise verteidigt. Hintergrund ist die Abhängigkeit des NATO- und EU-Landes Slowakei von russischem Gas.

