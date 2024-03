Gesellschaft

Tausende Menschen demonstrieren unter dem Motto "Duisburg ist echt bunt" gegen rechtsradikale Tendenzen und ein Erstarken der AfD. (dpa / Christoph Reichwein)

Viele Menschen stünden auf und zeigten, dass sie nie wieder Faschismus wollten, sagte die Duisburger SPD-Politikerin. Menschen, die Hass und Hetze verbreiteten, gehörten nicht zu uns. Bundesweit gab es Kundgebungen. Tausende versammelten sich etwa in Braunschweig, Hamburg-Bergedorf oder Overath. Auch in vielen kleineren Städten kamen hunderte zusammen - etwa im bayerischen Allersberg, in Bietigheim-Bissingen nahe Stuttgart, in Niedernhausen im Rheingau-Taunus-Kreis oder in Herzogenrath bei Aachen. Im südhessischen Pfungstadt fand ein "Singen für Demokratie" statt.

Für heute ist zum Beispiel eine Menschenkette von Bochum nach Herne geplant - unter dem Motto "Seite an Seite für Demokratie und Menschlichkeit". Sie soll über sieben Kilometer führen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.