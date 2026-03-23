Umweltschützer befürchten eine zusätzliche Gefährdung des Humboldtpinguins in Chile. (picture alliance / Anadolu / Lucas Aguayo Araos)

Die Sprecherin einer Umweltbewegung sagte dem Radiosender Cooperativa, die neue Regierung gefährde den Schutz der Biodiversität, der Ökosysteme und die Gesundheit der Bevölkerung. Weitere Demonstrationen wurden angekündigt.

Gestern hatten sich anlässlich des Weltwassertages tausende Menschen in mehreren chilenische Städten versammelt. Sie protestiereten gegen die Ankündigung der Regierung, mehr als 40 Dekrete zum Schutz der Umwelt zurückzuziehen. Diese Maßnahmen schränken den Zugang zu Wasserreservaten ein und schützen etwa vom Aussterben bedrohte Tierarten wie den Humboldtpinguin. In der Nähe ihres Hauptbrutgebiets plant ein Bergbauunternehmen, Kupfer und andere Metalle zu fördern. Die Regierung erwägt, dem stattzugeben.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.