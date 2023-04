Die Regierung hat bereits mehrfach versucht, das Einwanderungsrecht zu ändern. (Gerda Bergs, Deutschlandradio)

Allein an einem Protestzug in der Hauptstadt Paris beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 2.300 Menschen. Unter den Demonstranten waren viele Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis. In Marseille gingen 200 bis 300 Menschen auf die Straße, in Rennes mehr 500. Die Demonstranten warfen den Politikern vor, Ausländer zu kriminalisieren.

Der Protest richtete sich auch gegen die Evakuierung von Armenvierteln auf der französischen Insel Mayotte im Indischen Ozean, in denen viele Menschen ohne Bleiberecht leben. Die französischen Behörden wollen Migranten, die vor allem von den benachbarten Komoren stammen, aus dem Übersee-Département abschieben und ihre illegal errichteten Unterkünfte abreißen.

