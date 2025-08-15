Proteste gegen die Vucic-Regierung in Serbien. Erneut kam es dabei zu Gewalt. (AP / Darko Vojinovic)

In Novi Sad zerschlugen Menschen die Scheiben von zwei Sitzen der Präsidentenpartei SNS. Sie drangen in die Gebäude ein und entfernten Gegenstände. In Belgrad bewarfen SNS-Anhänger wiederum Regierungsgegner mit Feuerwerkskörpern. Die Stimmung sei chaotisch, berichteten Medien. Es gab zahlreiche Verletzte und Festnahmen. Am Abend davor hatten Regierungsgegner in mehr als 30 Orten Serbiens vor den jeweiligen SNS-Büros protestiert. Vucic kündigte an, die Behörden würden die Straßen von Demonstranten, die er als Verbrecher bezeichnete, "säubern".

Seit mehr als neun Monaten gibt es Proteste gegen ihn. Auslöser war der Einsturz eines renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad mit 16 Toten. Schlamperei und Korruption unter Vucics Regierung gelten vielen Serben als Ursache für das Unglück.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.