Geschlossener Basar in Teheran (picture alliance / Associated Press / Vahid Salemi)

Laut Augenzeugen kam es am Großen Basar in der Hauptstadt Teheran zu spontanen Protesten. Dabei gab es nach Medienberichten Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Diese setzten Tränengas ein und trieben die Teilnehmer der Aktion auseinander. Der Markt wurde geschlossen. Die Staatswährung Rial, deren Wertverfall ein Auslöser der Proteste war, erreichte derweil ein Rekordtief.

Bei den seit mehr als einer Woche anhaltenden Demonstrationen wurden nach Angaben von Menschenrechtlern bislang mindestens 35 Menschen getötet. Darunter seien auch zwei Einsatzkräfte des Regimes, teilte die "Human Rights Activists News Agency" mit. Die Gruppe stützt sich für ihre Berichte auf ein Netzwerk von Informanten innerhalb des Iran. Außerdem habe es hunderte Verletzte und 1.200 Festnahmen gegeben.

