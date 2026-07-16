Proteste in Kiew nach Entlassung von Verteidigungsminister Fedorow. (Danylo Antoniuk/AP/dpa)

In der Hauptstadt Kiew demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen die Entscheidung von Präsident Selenskyj. Auch in anderen Städten sind Kundgebungen angemeldet. Medienberichten zufolge will Selenskyj Fedorow im Zuge einer Kabinettsumbildung durch den bisherigen Innenminister Klymenko ersetzen. Fedorow, der erst ein halbes Jahr im Amt war, erklärte gestern seinen Rücktritt.

Während seiner Amtszeit hatte die ukrainische Armee Drohnenangriffe gegen die russische Ölindustrie intensiviert, was zu Engpässen unter anderem an Tankstellen in Russland führte. Kritiker werfen ihm unter anderem vor, das Rekrutierungsproblem in der Armee nicht beseitigt zu haben. Medien berichten zudem über einen Disput mit Militärchef Syrskyj.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.