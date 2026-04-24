In über 60 Kommunen soll es Aktionen geben, etwa vor Rathäusern und den Parteibüros der Regierungsparteien CDU und SPD. Die Bewegung erwartet mehrere Tausend Teilnehmer. In Berlin soll eine Demonstration am Nachmittag vor dem Konrad-Adenauer-Haus beginnen und später vor der Bundeszentrale der SPD enden. Fridays for Future kritisiert unter anderem die geplante Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe. Wirtschaftsministerin Reiche wird zudem eine Umverteilung in die Hände fossiler Großkonzerne vorgeworfen.
Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.