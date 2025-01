Demonstration zur Migrationspolitik auch in München (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Vor der CDU-Parteizentrale in Berlin protestierten nach Schätzungen der Polizei rund 6.000 Menschen. Laut einer Parteisprecherin waren im Vorfeld die Beschäftigten im Konrad-Adenauer-Haus aufgefordert worden, vorsorglich das Gebäude zu verlassen. Auch in Leipzig gingen mehrere tausend Menschen unter dem Motto "Merz & AfD stoppen" auf die Straße. Die Polizei sprach von rund 5.000 Demonstranten in der Nähe eines CDU-Büros in der Innenstadt. Auch in zahlreichen anderen Städten in Deutschland fanden Demonstrationen statt, so etwa in Dresden, Düsseldorf, Freiburg und München.

Nach Angaben von Aktivisten sind für heute und morgen dutzende Demonstrationen angemeldet. Die Organisation "Campact" ruft zudem gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und "Fridays for Future" für Sonntag zu einem Zug durch das Berliner Regierungsviertel auf.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.