Proteste in Libyen

Proteste in Darna nach der Flutkatastrophe in Libyen (AFP / HUSSAM AHMED)

Hunderte Menschen forderten, dass die Verantwortlichen der Katastrophe zur Rechenschaft gezogen werden, wie der libysche Sender Al-Masar berichtete. Außerdem verlangten sie die Einrichtung eines UNO-Büros in Darna, den Wiederaufbau der Stadt und eine Entschädigung der Einwohner. In der Nähe von Darna waren zwei Staudämme gebrochen. Den Behörden wird vorgeworfen, diese nicht ordnungsgemäß in Stand gehalten und somit zum Ausmaß der Katastrophe beigetragen zu haben. Mehrere tausend Menschen waren gestorben, viele werden noch vermisst.

Nach Angaben der UNO-Organisation für Migration kamen auch zahlreiche Geflüchtete ums Leben. Ihrer Einschätzung zufolge waren unter den bislang identifizierten Opfern rund zehn Prozent Migranten. Sie stammten aus Ägypten, dem Sudan und Bangladesch.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.