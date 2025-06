Proteste in Nairobi nach dem Tod eines Bloggers. (Andrew Kasuku/AP/dpa)

In der Hauptstadt Nairobi wurden Autos angezündet, die Polizei setzte Tränengas ein, um die aufgebrachte Menge auseinanderzutreiben. Die Demonstranten fordern, die Verantwortlichen für den Tod des Bloggers Albert Ojwang zur Rechenschaft zu ziehen. Ojwang war am Wochenende verhaftet worden und in der Untersuchungshaft gestorben. Sein Leichnam wies zahlreiche Verletzungen auf.

Seit den Protesten gegen die Regierung im vergangenen Jahr wurden in Kenia wiederholt Online-Aktivisten wegen kritischer Posts verhaftet und zum Teil wochenlang festgehalten.

