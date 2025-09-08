Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro (picture alliance / Luis Nova)

Sie forderten eine Amnestie für Teilnehmer des Angriffs auf das Regierungsviertel in Brasilia im Januar 2023. Kundgebungen gab es unter anderem in Sao Paulo, Rio de Janeiro sowie in der Hauptstadt selbst. In mehreren Städten gingen auch Gegner Bolsonaros auf die Straße.

Vor dem Obersten Bundesgericht in Brasília geht der Prozess gegen Bolsonaro in die entscheidende Phase. Dem 70-Jährigen und sieben Mitangeklagten – darunter ehemalige Minister und hochrangige Militärs – wird unter anderem ein versuchter Umsturz nach der Wahl 2022 vorgeworfen.

Ab Dienstag stimmen die fünf Richter der Ersten Kammer über das Urteil ab, bis Ende der Woche wird eine Entscheidung erwartet. Für eine Verurteilung genügt die Mehrheit von drei Stimmen.

