In Bulgarien haben tausende Menschen gegen einen möglichen Beitritt in die Euro-Zone protestiert, unter anderem in Sofia. (AFP / NIKOLAY DOYCHINOV)

Sie versammelten sich zu Kundgebungen in der Hauptstadt Sofia sowie in weiteren Städten Bulgariens. Aufgerufen hatten national-konservative Parteien und Organisationen. In der Vergangenheit war in Desinformations-Kampagnen Angst vor wirtschaftlichen Veränderungen geschürt und vor mehr Armut im Land gewarnt worden. Es wird erwartet, dass die EU in wenigen Tagen Bulgarien die Erlaubnis zum Beitritt in die Euro-Zone erteilt.

