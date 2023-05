Umstrittene Klimaschutzgruppe

Unterstützer der Letzten Generation zogen durch Berlin (Sven Käuler / TNN / dpa / Sven Käuler)

Die Teilnehmer des Protestmarschs zogen mit Plakaten und Transparenten in Richtung des Brandenburger Tors. Darauf war unter anderem der Schriftzug "Nicht kriminell" zu lesen. Polizei und Staatsanwaltschaft waren am Mittwoch gegen die "Letzte Generation" vorgegangen. Ermittler in sieben Bundesländern hatten unter anderem Gebäude durchsucht. Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht der möglichen Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Festnahmen gab es keine. Die Aktivisten weisen den Vorwurf zurück, kriminell zu sein. Bei den Vorwürfen geht es auch um mutmaßliche Sabotagehandlungen etwa gegen Raffinerien und Großflughäfen.

Um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen und die Politik zu einem entschlosseneren Handeln aufzufordern, kleben sich seit Monaten Aktivisten der Gruppe auf Straßen und Autobahnen fest und blockieren den Verkehr.

