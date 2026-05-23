Die Regierungschefin der Provinz, Smith, kündigte in einer Fernsehansprache eine Abstimmung für den 19. Oktober an. Konkret solle darüber befunden werden, ob ein Prozess eingeleitet wird, der zu einem weiteren und dann auch rechtlich bindenden Referendum über einen Austritt führen würde. Alberta liegt im Westen Kanadas, hat etwa fünf Millionen Einwohner und ist reich an Öl und Gas. Eine von US-Präsident Trump unterstützte Separatistenbewegung fordert schon länger eine Abspaltung, unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen. Die Bewegung stellt laut Umfragen eine Minderheit dar.

Kanadas Premierminister Carney hat sich ebenso wie die beiden großen Parteien gegen eine Abspaltung ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.