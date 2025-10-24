Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (Getty Images via AFP / SPENCER PLATT)

Die Juristin sagte anschließend vor dem Gerichtsgebäude im US-Bundesstaat Virginia, hier werde das Justizsystem als Werkzeug der Rache gegen jene genutzt, die den Rechtsstaat verteidigten. Die Klage hatte die von Präsident Trump kommissarisch eingesetzte Bundesstaatsanwältin Halligan eingereicht. Sie wirft James auf Betreiben von Trump Bankbetrug vor, weil diese bei einem Hauskauf ihre neue Immobilie fälschlicherweise als Erstwohnsitz angegeben haben soll. James bestreitet die Vorwürfe.

Als Generalstaatsanwältin hatte sie 2024 in einem Zivilverfahren erreicht, dass Trump wegen Betrugs zu einer Zahlung von rund 450 Millionen Dollar verurteilt wurde. Ein Berufungsgericht stufte das Urteil als exzessiv ein und ordnete an, eine neue Strafe zu verhängen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.