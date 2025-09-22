Sudans bisheriger Vizepräsident Machar (links) steht vor Gericht. Hier ein Foto von ihm aus dem Jahr 2022 neben Präsident Kiir. (AFP / PETER LOUIS GUME)

Machar werden neben Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter anderem Mord und Hochverrat zur Last gelegt. Er wurde vor zwei Wochen durch ein Dekret von Staatschef Kiir abgesetzt. Neben Machar sind auch sieben weitere Politiker seiner Partei SPLM-IO angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, für einen Angriff auf einen Stützpunkt der Regierungstruppen mitverantwortlich gewesen zu sein. Das Lager um Machar weist dies zurück und wirft Staatschef Kiir vor, seine Widersacher deutlich schwächen und seine Machtposition ausbauen zu wollen.

Der Südsudan ist seit 2011 unabhängig vom Sudan. Danach brach ein Bürgerkrieg aus, der 2018 mit einer gemeinsamen Regierung von Kiir als Präsident und Machar als Vizepräsident endete.

