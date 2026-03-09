Dem Oppositionspolitiker und Rivalen von Präsident Erdogan werden Bestechung, Geldwäsche sowie die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mehr als 2.000 Jahre Haft. Menschenrechtsorganisationen kritisieren den Prozess als politisch motiviert.
Imamoglu gilt als wichtigster Rivale Erdogans. Der Oppositionspolitiker befindet sich seit März vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren. Imamoglu hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen.
Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.