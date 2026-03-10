Istanbuls früherer Bürgermeister Ekrem Imamoglu befindet sich seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Emrah Gurel)

Dem Oppositionspolitiker werden Bestechung, Geldwäsche sowie die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mehr als 2.000 Jahre Haft. Menschenrechtsorganisationen kritisieren den Prozess als politisch motiviert. Imamoglu hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Er gilt nach wie vor als wichtigster politischer Herausforderer Erdogans.

