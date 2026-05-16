Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein vor Gericht in New York (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Christian Monterrosa)

Die Geschworenen konnten sich zum dritten Mal nicht auf ein Urteil einigen, wie das Gericht in New York mitteilte. In dem Prozess ging es um den Vorwurf einer Schauspielerin, Weinstein habe sie 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt. Dieser bestreitet das. Die Staatsanwaltschaft will nun prüfen, ob sie das Verfahren ein viertes Mal eröffnet.

2023 war Weinstein in Kalifornien in einem separaten Strafverfahren unter anderem wegen Vergewaltigung zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Im Zuge des Skandals um den 74-Jährigen war die MeToo-Bewegung entstanden, die auf das Ausmaß von sexueller Belästigung und Gewalt nicht nur in der Filmindustrie aufmerksam machte.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.