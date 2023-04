Der russische Oppositionspolitiker und frühere Bürgermeister von Jekaterinburg, Roisman (IMAGO / Russian Look / IMAGO / Komsomolskaya Pravda)

Der 60-Jährige war im August wegen Äußerungen über Moskaus Militärintervention in der Ukraine festgenommen worden. Roisman kündigte für den weiteren Verlauf des Prozesses eine ausführliche Darstellung seiner Sichtweise an. Im März war er nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen zu einer 14-tägigen Haftstrafe verurteilt worden. Begründet wurde dies damit, dass er einen Beitrag über die Stiftung von Oppositionspolitiker Nawalny geteilt habe. Nawalnys Antikorruptions-Stiftung war im Jahr 2021 als "extremistisch" eingestuft worden, so dass Unterstützern die Strafverfolgung droht.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.