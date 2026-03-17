Laut Anklageschrift sollen sie Transportwege für Postsendungen ausgekundschaftet und die Aufgabe von Paketen mit Brandsätzen geplant haben. Die Pläne wurden nicht ausgeführt, die Verdächtigen wurden zuvor im Mai vergangenen Jahres in Deutschland und der Schweiz festgenommen. Angeklagt sind sie wegen Verabredung zu Brandanschlägen und Agententätigkeit zu Sabotagezwecken.
Bei den Männern handelt es sich um ukrainische Staatsbürger.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.