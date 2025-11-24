Der Prozess findet vor dem Oberlandesgericht Dresden statt. (ZB)

Die Gruppierung soll über mehrere Jahre gewaltsame Angriffe auf Personen der rechten und extremistischen Szene verübt haben. Die Bundesanwaltschaft wirft sechs der Angeklagten die Mitgliedschaft in einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung vor. In dem Prozess geht es auch um Straftaten wie gefährliche Körperverletzung, versuchten Mord und Sachbeschädigung. Die Bundesanwaltschafthatte die Beschuldigten im Juni angeklagt - darunter auch den Anführer der Gruppe, Johann G.

Seine damalige Verlobte Lina E. war 2023 vom Oberlandesgericht zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Drei Mitbeschuldigte erhielten geringere Strafen. Alle sollen der Gruppe angehört haben, deren Mitglieder auch jetzt vor Gericht stehen.

