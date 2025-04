Drogenkriminalität

Prozessbeginn gegen einen Staatsanwalt am Landgericht Hannover (Moritz Frankenberg / dpa)

Der 39 Jahre alte Jurist wurde im Oktober festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zur Last gelegt werden ihm 14 Fälle von besonders schwerer Bestechlichkeit sowie Verletzung des Dienstgeheimnisses und Strafvereitelung im Amt. So soll er beispielsweise vor einer Razzia gewarnt haben, woraufhin sich mehrere hochrangige Kriminelle aus dem Drogenmilieu ins Ausland absetzten. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

Der Prozess am Landgericht Hannover begann unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.