Betrugsvorwürfe

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss sich in New York wegen Betrugs verantworten. (picture alliance / zz / Dennis Van Tine / STAR MAX / IPx / zz / Dennis Van Tine / STAR MAX / IPx)

Dem Republikaner wird unter anderem vorgeworfen, die Vermögenswerte seiner Familienholding "Trump Organisation" zu hoch angegegeben zu haben, um günstiger an Kredite zu kommen. Der zuständige Richter hatte in der vergangenen Woche bereits eine grundsätzliche Schuld des Ex-Präsidenten festgestellt. Damit dürfte sich das Hauptverfahren im Wesentlichen auf die Frage des Strafmaßes beschränken - hier droht Trump unter anderem eine empfindliche Geldbuße. Er weist die Anschuldigungen zurück und hat angekündigt, zum Verhandlungsbeginn zu erscheinen.

Trump ist auch in vier weiteren Strafverfahren angeklagt - unter anderem wegen seiner Versuche, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 zu kippen. Er will wieder für die Präsidentschaft kandidieren und liegt in Umfragen klar vor seinen republikanischen Mitbewerbern.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.