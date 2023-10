Betrugsvorwürfe

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss sich in New York wegen Betrugs verantworten. (picture alliance / zz / Dennis Van Tine / STAR MAX / IPx / zz / Dennis Van Tine / STAR MAX / IPx)

Trump erschien persönlich zum Prozessauftakt. Er sprach von der größten Hexenjagd aller Zeiten und einem Versuch, in den Präsidentschaftswahlkampf einzugreifen. Trump wird unter anderem bezichtigt, die Vermögenswerte seiner Familienholding jahrelang falsch dargestellt zu haben. Entweder um auf diese Weise günstigere Konditionen für Kredite und Versicherungsverträge zu bekommen, oder um niedrigere Steuern zu zahlen. Der zuständige Richter hatte bereits vergangene Woche eine grundsätzliche Schuld des Ex-Präsidenten festgestellt. Experten rechnen mit einer hohen Geldbuße. Möglicherweise muss Trump auch mehrere Immobilien im Bundesstaat New York verkaufen, darunter den "Trump Tower" in Manhattan. Der frühere Präsident ist auch in mehreren Strafverfahren angeklagt, unter anderem wegen versuchter Wahlbeeinflussung.

