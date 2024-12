Kriminalität

Michael Schumacher (Archivbild). (Gero Breloer/dpa)

Einer von ihnen sitzt als mutmaßlicher Haupttäter in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchte Erpressung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen, den beiden anderen Beihilfe dazu. In der Anklage heißt es, dass der Erpresser 15 Millionen Euro verlangt und gedroht habe, ansonsten private Fotos und Videos der Familie im Darknet zu veröffentlichen. Einer der wegen Beihilfe Angeklagten stand jahrelang in Diensten der Familie.

Seit einer schweren Kopfverletzung bei einem Ski-Unfall vor elf Jahren war Michael Schumacher nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen.

