Aleppo
Prozess in Syrien wegen Massaker an Alawiten

In Syrien hat ein Prozess gegen 14 Personen begonnen, die an den Massakern im März beteiligt gewesen sein sollen.

    Sicherheitskräfte stehen vor einer Arrestzelle während des ersten öffentlichen Prozesses in Syrien im Zusammenhang mit den tödlichen Zusammenstößen im März in den Küstenprovinzen des Landes im Justizpalast.
    In Syrien hat ein Prozess begonnen gegen 14 Personen, die an den Massakern im März beteiligt gewesen sein sollen. (Ghaith Alsayed/AP/dpa)
    Es ist der erste Prozess wegen der Gewalttaten, bei denen in der Küstenregion rund 1.500 Menschen getötet wurden, die meisten davon Alawiten. Unter den Angeklagten sind sowohl Anhänger des gestürzten Machthabers Assad als auch Mitglieder der Streitkräfte der neuen islamistischen Behörden. Im März hatten Anhänger Assads in der Küstenregion Sicherheitskräfte angegriffen. Die neue Regierung in Damaskus reagierte mit einer großangelegten Militäroperation.
    Der Prozess in Aleppo findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.
    Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.