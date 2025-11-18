Es ist der erste Prozess wegen der Gewalttaten, bei denen in der Küstenregion rund 1.500 Menschen getötet wurden, die meisten davon Alawiten. Unter den Angeklagten sind sowohl Anhänger des gestürzten Machthabers Assad als auch Mitglieder der Streitkräfte der neuen islamistischen Behörden. Im März hatten Anhänger Assads in der Küstenregion Sicherheitskräfte angegriffen. Die neue Regierung in Damaskus reagierte mit einer großangelegten Militäroperation.
Der Prozess in Aleppo findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.