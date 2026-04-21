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Die Eltern und ihre beiden Kleinkinder waren vergangenes Jahr im November in die Türkei gereist, um dort ihren Urlaub zu verbringen. In ihrer Unterkunft erlitten sie Vergiftungen durch Insektizide. Zunächst starben die Mutter und die Kinder im Krankenhaus, kurze Zeit später auch der Vater.

Sechs Angeklagte stehen nun vor Gericht, darunter der Inhaber des Hotels, in dem die Familie untergebracht war, sowie der Besitzer einer Schädlingsbekämpfungsfirma. Die Staatsanwaltschaft Istanbul wirft einem Teil der Angeklagten bewusste fahrlässige Tötung vor, wofür ein Strafmaß von mehr als 22 Jahren möglich ist.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.