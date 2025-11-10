Landgericht

Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Der Angeklagte habe in der Absicht gehandelt, eine unbestimmt hohe Zahl an Menschen zu töten, sagte Oberstaatsanwalt Böttcher zum Prozessauftakt. Im Wesentlichen habe er aus vermeintlicher Kränkung und Frustration heraus gehandelt.

Der 51-jährige Facharzt war absichtlich in die Besuchermenge des Weihnachtsmarkts gefahren. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Der Täter stammt aus Saudi-Arabien und lebt seit 2006 in Deutschland. Er verkehrte in islamfeindlichen und in rechten Kreisen. Zudem soll er Berichten zufolge Verschwörungsideologien anhängen und psychisch beeinträchtigt sein.

Wegen Diskussionen um das Sicherheitskonzept erhält der Magdeburger Weihnachtsmarkt vorerst keine Genehmigung. Darüber informierte Oberbürgermeisterin Borris am Abend den Stadtrat, wie die Stadt mitteilte.

