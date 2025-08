Die Crocus City Hall in der Vorstadt von Moskau nach dem Anschlag vom 22. März 2024. (Imago / Itar-Tass / Russian Investigative Committee)

Vor einem Militärgericht müssen sich insgesamt 19 Angeklagte verantworten, darunter die vier aus der ehemaligen Sowjetrepublik Tadschikistan stammenden mutmaßlichen Attentäter. Bei dem Anschlag am 22. März 2024 waren bewaffnete Männer in die Crocus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogorsk eingedrungen und hatten auf Konzertbesucher geschossen, anschließend setzten sie das Gebäude in Brand. Bei dem Anschlag wurden 149 Menschen getötet und 609 weitere Personen verletzt. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat bekannte sich zu der Tat.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.