Vor dem Obersten Bundesgericht in Belo Horizonte sind 16 ehemalige Mitarbeiter des Bergbaukonzerns Vale und einer brasilianischen Tochterfirma des deutschen TÜV Süd angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, den Damm trotz Sicherheitsbedenken errichtet beziehungsweise dessen Stabilität zertifiziert zu haben. Die Angeklagten bestreiten dies. Vor dem Gerichtgebäude versammelten sich Angehörige von Opfern des Unglücks.
Am 25. Januar 2019 war an einer Eisenerzmine im Bundesstaat Minas Gerais der Damm eines Rückhaltebeckens eingebrochen. Eine Lawine mit 11,7 Millionen Kubikmetern Schlamm rollte ein Tal hinunter und zerstörte einen Teil des Ortes Brumadinho. Der giftige Schlamm verursachte zudem erhebliche Umweltschäden.
