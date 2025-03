Argentinien

Fußballlegende: Diego Maradona (Archivbild) (Sputnik / picture alliance / Grigory Sysoev)

Angeklagt sind sieben Ärzte und Pfleger des Fußball-Stars, darunter sein Leibarzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung wegen einer mangelhaften Behandlung Maradonas vor. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Freiheitsstrafen von acht bis 25 Jahren.

Maradona war am 25. November 2020 an einem Herzinfarkt gestorben. Er litt an den Folgen seiner jahrzehntelangen Alkohol- und Drogensucht sowie an Depressionen.

