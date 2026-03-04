Am Amtsgericht Köln beginnt der Prozess zu "Panama Papers". (dpa)

Angeklagt ist ein 56-jähriger Schweizer, der vielen Menschen dabei geholfen haben soll, Steuern zu hinterziehen. Laut Anklage geht es um 13 Millionen Euro. Der Mann gestand seine Mitschuld.

2016 hatten mehrere Medien - darunter die Süddeutsche Zeitung - die Geschäfte der in Panama gegründeten Briefkastenfirmen offengelegt. Dabei tauchten unter anderem die Namen von 140 Politikern und engen Vertrauten auf. In Island führte die Veröffentlichung zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Gunnlaugsson. In Pakistan wurde Regierungschef Sharif des Amtes enthoben.

