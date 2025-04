Landgericht Braunschweig

Der Strafprozess zur VW-Dieselaffäre begann 2021. (Julian Stratenschulte/dpa)

Die Beweisaufnahme könne voraussichtlich geschlossen werden, teilte das Gericht mit. Anschließend soll die Staatsanwaltschaft ihr Schlussplädoyer halten.

Angeklagt sind vier frühere Manager und Ingenieure des Volkswagen-Konzerns.

Ihnen wird unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit manipulierter Software in Millionen Autos vorgeworfen. Die Software erkannte Abgastests und passte den Emissionsausstoß an die erlaubten Grenzwerte an. Auf der Straße jedoch wurde ein Vielfaches der schädlichen Stickoxide ausgestoßen. Die bisherigen Kosten der Dieselaffäre beziffert Volkswagen auf mehr als 30 Milliarden Euro.

25.04.2025