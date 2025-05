Verdacht auf sexuellen Machtmissbrauch

Dem US-Rapper Sean "Diddy" Combs werden zahlreiche Sexualverbrechen vorgeworfen. (IMAGO / Future Image / Dennis Van Tine )

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch von Frauen und Männern vor, die teils minderjährig waren. Weitere Anklagepunkte sind die Förderung von Prostitution sowie organisierte Kriminalität. Combs' Anwälte weisen alle Anschuldigungen zurück.

Am ersten Prozesstag in New York wird es zunächst um die Besetzung der Geschworenen-Jury gehen.

Combs gehörte in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Musikern und Produzenten der Welt. Neben eigenen Tophits platzierte er auch Stars wie Mary J. Blige, Faith Evans und Dawn Richard in den internationalen Charts.

