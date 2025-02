Trauermarsch in Mannheim für den tödlich verletzten Polizisten Rouven Laur - nun wird die Tat vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt. (dpa / Uwe Anspach)

Dem angeklagten 26-jährigen Afghanen werden unter anderem Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Die Bundesanwaltschaft legt ihm zudem Sympathien für die Terrormiliz IS zu Last. Er habe einen Anschlag auf vermeintlich Ungläubige begehen wollen. Der Mann war Ende Mai mit einem Messer in Mannheim auf mehrere Menschen losgegangen. Fünf Teilnehmer einer islamfeindlichen Kundgebung sowie ein Polizist wurden verletzt. Der Polizist erlag später seinen Verletzungen.

In Stuttgart sind zunächst mehr als 50 Prozesstage bis Ende Oktober angesetzt.

