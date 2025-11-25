Oberlandesgericht Dresden

Der Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden hat begonnen. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Die Gruppe soll über mehrere Jahre hinweg gewaltsame Angriffe auf Personen der rechtsextremistischen Szene verübt haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen unter anderem die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor. Außerdem geht es um gefährliche Körperverletzung, versuchten Mord und Sachbeschädigung. Oberstaatsanwältin Geilhorn sagte zum Prozessbeginn, die Mitglieder hätten eine militante linksextremistische Ideologie verbunden mit der Ablehnung des Rechtsstaats vertreten. Vor dem Gerichtsgebäude protestierten zahlreiche Unterstützer der Gruppe. Zu ihr wird auch die Linksextremistin Lina E. zugerechnet, die im Jahr 2023 in Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt wurde.

